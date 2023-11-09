360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • znm_ek Зенин
    До свиданье, лето...Переславль-Залесс...
  • Татьяна Рябинова
    Какие  мирные переговоры, нам нужна полная капитуляция ЗеленскогоМаск: Зеленскому ...
  • Василий
    А что, СВО прекратилкась и украинцы уже победили? Не слышал ни о чем подобном - и выборы в пиндосии уже прошли?Госдеп: страны За...

Центробанк: россияне втрое нарастили покупку иностранной валюты в октябре

Центробанк: россияне втрое нарастили покупку иностранной валюты в октябре

В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты —до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель составлял 40,7 миллиарда рублей, указал в своем обзоре финансовых рынков Центробанк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх