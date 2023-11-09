Центробанк: россияне втрое нарастили покупку иностранной валюты в октябре

В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты —до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель составлял 40,7 миллиарда рублей, указал в своем обзоре финансовых рынков Центробанк.
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