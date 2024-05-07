Замглавы МИД РФ Рябков: посол США Трейси уехала на определенное время из России

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси уехала на определенное время из Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, информирует ТАСС.
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