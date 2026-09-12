ЭСК: судья Прокопов ошибочно не назначил пенальти в концовке матча «Зенит» - ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала, что судья матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:2) Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-синих на 90+4-й минуте.
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