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Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 декабря 2022 года превысили $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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