Гробы «выходят» из ледников и падают в море: 400-летнее кладбище китобоев в Шпицбергене может быть разрушено из-за потепления Ольга БезродняяИзменения климата оказывают значительное влияние не только на природу, но и на бесценные исторические артефакты.