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Крымская газета

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Более 1850 камер видеонаблюдения помогают обеспечивать безопасность в Симферополе

Более 1850 камер видеонаблюдения помогают обеспечивать безопасность в Симферополе

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Симферополя поступает информация с более чем 1850 камер видеонаблюдения.

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Новый комментарий от пользователя
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Сергей

БЫЛО КОГДА-ТО (СОВСЕМ НЕДАВНО, Я ПОМНЮ ПРЕКРАСНО) ЗОЛОТОЕ ВРЕМЕЧКО- НИ ОДНОЙ (!) КАМЕРЫ НЕ БЫЛО И БЕЗОПАСНОСТЬ ХУДО-БЕДНО СОБЛЮДАЛАСЬ.....мне конечно могут возразить- не было ТАКОГО кол-ва машин и т.п. - и что? экстрапорлируйте увеличение автопарка и рост аварий - не думаю ЧТО камеры убрали проблему... Просто умножьте 1850 на 3 млн. руб в год + т.о 500 тысяч (Спасибо ИИ - быстро инфу находит т.е 3500000Х1850=6475000000 !!! ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛИКОВ.....  В ГОД !!!  Вот и ответ ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ и КОМУ.... Ну а сколько кому капнуло за тяжкий труд - догадайтесь сами....