UnHerd: Россия поставила перед БРИКС стратегическую цель по дедолларизации

Россия поставила перед партнерами по БРИКС новую стратегическую цель. Страны уже нарастили торговлю в национальных валютах, а теперь им предстоит полностью отказаться от доллара, сообщил журналист британского сайта UnHerd Томас Фази.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии