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UnHerd: Россия поставила перед БРИКС стратегическую цель по дедолларизации

UnHerd: Россия поставила перед БРИКС стратегическую цель по дедолларизации

Россия поставила перед партнерами по БРИКС новую стратегическую цель. Страны уже нарастили торговлю в национальных валютах, а теперь им предстоит полностью отказаться от доллара, сообщил журналист британского сайта UnHerd Томас Фази.

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