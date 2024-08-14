Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    Эта тварь наконец-то окончательно показала свое свиное рыло. Теперь есть все возможности объявить его соратником терр...Гельман* собрался...
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Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

63-летний Марат Александрович Гельман* (уроженец Кишинёва, отпрыск маститого советского драматурга, члена ЦК КПСС и народного депутата СССР, подписанта печально известного "Письма сорока двух" и письма "КиноСоюза" в поддержку бандеровцев, почётного доктора гуманитарных наук калифорнийского университета Пеппердайн, экс-пламенного коммуниста и столь же пламенного либераста Александра/Шуни Исааковича Гельмана из бессарабского местечка Дондюшаны) в юности танцевал в молдавском фольклорном ансамбле "Жок", во второй половине 1980-х занимал должность директора кишинёвского Центра научно-технического творчества молодёжи, а в девяностых стал видным арт-дилером, коллекционером, галеристом-кощунником, основателем тошнотворной Gallery Guelman (позднее - M.

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Опять! Как ни пархатый, так спаситель России!!! А пусть он свой исраиль спасает и там создает свой «иерусалимский  демократический регион»!!!
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8 час.
нн
наталья никифорова
Эта тварь наконец-то окончательно показала свое свиное рыло. Теперь есть все возможности объявить его соратником террористов и судить, пусть заочно, зато гнида уже не сможет вернуться в Россию. А он совсем недавно &quot;мечтал&quot; об этом, чтобы опять очередное говно демонстрировать за бешеные деньги.
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33 мин.

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