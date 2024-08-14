Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

Опять! Как ни пархатый, так спаситель России!!! А пусть он свой исраиль спасает и там создает свой «иерусалимский демократический регион»!!!

нн

наталья никифорова

Эта тварь наконец-то окончательно показала свое свиное рыло. Теперь есть все возможности объявить его соратником террористов и судить, пусть заочно, зато гнида уже не сможет вернуться в Россию. А он совсем недавно "мечтал" об этом, чтобы опять очередное говно демонстрировать за бешеные деньги.