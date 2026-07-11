✅ Крупные новостные каналы чаще дают достоверную информацию Надёжнее получать информацию из крупных проверенных источников — там риск столкнуться с обманом ниже.
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✅ Крупные новостные каналы чаще дают достоверную информацию Надёжнее получать информацию из крупных проверенных источников — там риск столкнуться с обманом ниже.