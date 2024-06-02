Додон призвал вернуться к нормальному диалогу с Россией и Китаем

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал к улучшению отношений с Россией и Китаем, а также к объединению против действующего молдавского лидера Майи Санду на выборах в октябре.
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