Найден способ «оздоровить» жареную пищу

Выяснилось, чем можно заменить масло при приготовлении блюд. Жареные блюда вредны для здоровья и фигуры — их готовят на растительном или сливочном масле, при сильном нагреве которого образуются канцерогены, отмечают ученые.
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