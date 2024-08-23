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Найден способ «оздоровить» жареную пищу

Найден способ «оздоровить» жареную пищу

Выяснилось, чем можно заменить масло при приготовлении блюд. Жареные блюда вредны для здоровья и фигуры — их готовят на растительном или сливочном масле, при сильном нагреве которого образуются канцерогены, отмечают ученые.

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