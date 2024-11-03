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Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область

Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Брянской области, сформировалась из Интернационального легиона, который входит в структуру Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости экс-подполковник ВСУ Василий Прозоров.

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