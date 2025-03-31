Стармер обсудил с Трампом саммит "коалиции желающих" по Украине

REUTERS/Carl Court Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил итоги встречи "коалиции желающих" по Украине с американским лидером Дональдом Трампом во время телефонного разговора, сообщили на сайте канцелярии британского премьера.
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