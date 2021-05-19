У полных женщин рождаются более умные дети

Элина МорозоваПолитикаУ полных женщин рождаются более умные дети Ученые, похоже, разгадали извечную загадку – почему у женщин, в среднем, больше жировой ткани, чем у мужчин.Вернуться к статье1113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАФАлександр ФишкинВот только мужчинам толстушки не нДравятся...СергейСовсем не нДравятся.Элина МорозоваДети умными не будут)))СергейЭля, очень сомневаюсь что у толстушек дети умнее чем у худышек. Ну это как спорить что у брюнеток дети умнее чем у блондинок )))Элина МорозоваДа все это смешно, также как и споры про логику,подозрения чтоо ребенок от чужого мужика, только потому, что нет внешнего сходства или обвинения в том, что женщина только девочек рожает.А также , что наличие членна повышает умственные способности)))))))))))) Средневековая дремучесть и необразованность.СергейНаличие члена не повышает умственные способности. Но, глупо оспаривать тот факт, что носители члена умнее чем носители влагалища. )))Элина МорозоваГлупо это утверждать))Лариса КондаковаГоворите за себя лично. О вкусах, как известно, не спорят. Знаю много мужчин, которым полные женщины очень даже нравятся. А вот худые, наоборот, очень не нравятся, до отвращения. У меня отец, например, очень любил мою маму, в том числе и за полноватую фигуру. Был прямо без ума от нее. Так что, спорно ваше утверждение, весьма спорно.СергейПротив фактов не попрёшь )Элина МорозоваДа да, именно так)))Денис ЛЗато будут аппетитными пышками.)))СергейВот и не при, смирись с фактом мужчины умнее женщин ))Денис ЛТолстушки и внешне бывают очень красивые, и даже не любителю такая может может понравится.Элина МорозоваСережа! Не смеши. Из уважения к тебе я бы еще согласилась на то, что мужчины не глупее женщин))) Ну а в чем мужчины неоспоримо превосходят женщин, так это в физической силе.Элина МорозоваЯ лично считаю, что привлекательная женщина должна быть средней упитанности. Но это где то в 30+. А молодые конечно худенькие симпатичнее.Лариса КондаковаДа уж, с возрастом худые женщины смотрятся намного старше своих лет, черты лица заостряются. То, что хорошо для 17-летней, в 50 смотрится смешно и некрасиво.СергейЭля, мужчины женщинам уступают в одном, мужчины не рожают. А во всём остальном мужчины превосходят ))Элина МорозоваНасчет ума ты меня не убедишь. Жизнь показала.. А научных данных доказанных на этот счет пока нет.Денис ЛТакой же упитанности как ты? Есть малёхо.))) А про любых скажу, любые бывают самые разные, неважно какого она возраста и полноты, зависит от пропорциональности и сочетаемости черт, она в целом вроде бы красивая, но одна маленькая деталь может всё испортить, другая деталь (даже некрасивая) наоборот преобразит в лучшую сторону. Или каждая деталь отдельно сама по себе идеальная, но вместе они не сочетаются.Денис ЛЯ с Ларисой солидарен, а с тобой я в рифму пукну От эмоций я в ударе, по клавиатуре стукну И облизывая пальчик, ем вишнёвое варенье Молока налью в стаканчик, напишу стихотворение Хрумкай чипсы из картошки, чтоб поправиться немножко И в сметанку помакать, чтоб ещё милее стать Кока-колой запивая, чтобы грудь пышнее стала Чтобы щёчки розовели, чтоб Элину все хотели. Будь весёлой и не робкой, ешь всё то что вкусно, сладко Красивее станет попка, обтекаемой и гладкой Чтоб не писаться от колы, хаггис-трусики одень Будь обжоркою весёлой, если писать бегать лень Ведь естественно и сразу назревает тут вопрос Красоту как сохранила до своих седых волос — «Эля, где ты жопу откопала, симпатичную такую? Как картинка из журнала, фото я твоё плюсую» — «Эля, поделись секретом», спросит тебя Кондакова, — «Диню слушаешь совета или переела плова?» Все от зависти умрут Вера, Майя и Лариска Ну ответ будет простой — «Просто я люблю сосиски» Говорил тебе не раз, пустишь ты из попы газ Но проблема ведь не в этом, ты не бейся над ответом Что такое красота? — Это духа высота Как ты думаешь, откуда, скоммуниздил я стишок? Пральна, если чувства есть, напишу целый мешок. Кондакова ведь Лариса очень верно говорит Если как худая крыса, на худую не стоит И о вкусах глупо спорить, жопы разные у всех Твоя словно у матрёшки, круглая вся как орех Словно попка у младенца, будь естественно простой Эля, это всё от сердца, а весь макияж отстой У Ларисы постройнее, и изюминка своя Надо быть тут похитрее чтоб любили вас мужья И Лариса лично знает, папе пофиг на наживку Мужик сразу пробивает, где любовь а где фальшивка Ведь Лариса смотрит глубже, не во внешности тут дело Душу главное любить, говорить о чувствах смело.Денис ЛМужчины и в красоте превосходят? )))СергейМужчина идеален, он создан по образу Бога.ирина Северова северова (гуляева)Вы в это верите ? СОЗДАТЕЛЬ не имеет пола, Сергей. Имеется ввиду ДУША И РАЗУМ , а не ваш обожаемый член ( в переводе пиписка)СергейИрина, у вас когда последний раз секс был ? У вас одни члены, пиписки, яйца, на уме.ирина Северова северова (гуляева)не по делу, Сергей.СергейКак это Бог не имеет пола ? К Нему обращаются как к мужчине Отче наш, Отец Небесный, Преподобный Отче, Царю Небесный.Денис ЛБыть может, но в мужской красоте не шарю.Денис ЛВасилиса говорила что бабы созданы по образу и подобию бога. Кому из вас верить?Василиса Одинмужчины женщинам уступают в одном, мужчины не рожают. А во всём остальном мужчины превосходят "----------Блажен, кто верует.)))))))Василиса ОдинАй, да, поэт!)))))))))))))))Василиса ОдинСергей на примере своей аватарки это доказал.)))) Неважно, что она чужая, главное, изображение идеально!)))))))Василиса ОдинНе только бабы, но и бабы, в частности. А баба - частный случай человека разумного. И подобен Богу именно человек, но не внешней телесной оболочкой, а Душой.СергейВ красоте мужской может и не шаришь, но урода от симпатичного отличить сможешь )))ирина Северова северова (гуляева)Женщины - космические существа , а мужчина только производноеирина Северова северова (гуляева)Неправильное пониманиеNatalyЕсли верить Росстату, почти четверть российских женщин (24,5%) страдает ожирением. Среди мужчин эта доля составляет 17,8%. Впрочем, мужчины, не спешите радоваться. Если говорить об избыточной массе тела, то здесь вы в лидерах. 46,9% мужчин против 34,7% женщин. Видимо потому, мужчин эта проблема меньше интересует: это женщины пусть будут стройными и красивыми. А я в любом возрасте и весе жених. Цифры, конечно, печальные. И совсем не потому, что «ябневдул» и «останешься с сорока кошками». А потому, что вес действительно может влиять на здоровье и самочувствии. И если речь идет не о соответствии модельным стандартам, а о качестве жизни, то для себя можно и постараться. Скинуть пару-тройку, а то и пару десятков килограммов. Надеть обтягивающее платье. Побаловать себя новым купальником. И не смотреть постоянно в рот мужу, думая, что он может уйти к другой, а самой собирать восхищенные взгляды. Казалось бы, идея чудесная. Но у многих это не получается, несмотря на все старания. Почему? Я думаю, причин здесь три. - Во-первых, женщине часто приходится исполнять роль не только работника и мамы, но и хозяйки домашнего очага. Можно до хрипоты спорить о том, насколько это справедливо, но факт остается фактом. Часто именно женщина должна готовить на всю семью. И если муж и дети ужинают жареной курочкой, то делать себе отдельно отварную курогрудь часто уже сил никаких нет. И редкий муж согласится взять на себя заботу о жене, и готовить ей правильные блюда на время похудения. Поэтому и возникает масса соблазнов. И отчасти поэтому женщины часто худеют после развода. - Во-вторых, и для меня это одна из самых серьезных проблем, похудением действительно надо заниматься. В предмете надо разбираться, баланс белков, жиров и углеводов нужно соблюдать, калории надо считать, и даже с учетом современных гаджетов и специальных программ, это занимает массу времени и душевных сил. Нельзя просто взять и закрыть рот на замок, как советуют разные «мимокрокодилы». Иначе можно навредить себе голоданием, расплачиваться снижением обмена веществ, утратой мышечной массой, болезнями желудка и прочими прелестями. - Ну и третье– это какое-то иррациональное, невесть откуда взявшееся понятие об аскезе, которую должен наложить на себя худеющий. Почему-то считается, что похудение – это слезы, боль, пот, ежедневное меню, состоящее из обезжиренного кефира, отрубей и половины листика салата. И это несмотря на то, что диетическая мысль, если можно так выразиться, давно шагнула вперед. И существуют сотни рецептов вкуснейших диетических блюд, помогающих наслаждаться процессом потери веса, а не страдать.Денис ЛНикакой я не поэт, просто в рифму отвечаю Вася, и тебе привет, толк немножко в этом знаю И уже упоминал, Вася, запиши в планшете Стих я и тебе толкал, спи@дил его в интернете И конечно, без базара, баба тоже человек Баба ”Облика морале“ не видать с ней воли век Ты спроси аборигенов за что любят они бабу, Если в ней нет эстрогенов, на йух посылают жабу Ты там как ”Руссо туристо“, спроси мнение у них, Выпей водки граммов триста, ведь не зря я пишу стих Ведь бывает промежуток, в жизни каждого из нас Лучше трахать проституток, чем обоссаный матрас Я за душу уважаю, Вася, зуб тебе даю Оболочку понимаю, я в натуре говорю Но ведь будет неуместно, в частности и даже в целом С Богом сравнивать себя, нет таких на свете белом Вася, случай ты особый, и крутая «оболочка» Я как старый твой знакомый, скажу нет, на этом точка. В женских жопах разбираюсь, у кого она милей Дать оценку постараюсь, скинь мне фоточку скорей Чтобы рифмою владеть, найти нужные слова Надо фотку посмотреть, не важна тут голова. Чтоб писать свои рассказы, и толкать в инете фразы Темы красоты коснуться, надо в чувства окунуться Обновить свою страницу, Элю запихнуть в закладки Лайкнуть милую девицу, мужики на это падки. Купидон стрелу метнёт, лайкнет в сердце он Элинку Новый ей стишок толкнёт, включит о любви пластинку Главное попасть не в попку, надо знать Элины точку, Чтоб не путала с подъбк@й, мои скромные ей строчки Щёчки как у Моны Лизы, завитушка на макушке Видно тут без экспертизы, Эля наша просто душка Звёзды с неба не хватает, в комментариях петляет Орфография с ошибкой, пишет всё равно с улыбкой Неуклюжая наверно, и споткнулась об кота Но она не унывает, то что сломана рука Напишу про её руку, разгоню Элины скуку Что не клеится работа, мыть посуду неохота Что всё валится из рук, не работает тут звук Пиз@юлей коту навешать, в интернете лапшу вешать Если хорошо всё будет, напишу Элине лично Что с её рукою будет, для меня не безразлично Ведь не внешность украшает, а поступки и дела Муж Элину уважает, Ты, Сергей и лично я Ты ведь умная чувиха, только дуешься малёхо Не держи меня за психа, не ищи в стишке подвоха Взгляд твой жгучий, строгий стиль, Ты меня им обжигаешь, как актриса в фильме"Вий" Чёрно белая картинка и напудренный твой нос И поэтому втыкаю к твоей аве кучу розДенис ЛЕсли только морального.Денис ЛТо-то я смотрю ты всегда где-то летаешь, я тебя понять не могу. Теперь понятно, ты из космоса.)))Василиса ОдинКхе-кхе, напросилась...Денис ЛМдаа, я хотел порадовать, а ты... тебе хрен угодишь.Василиса ОдинДенис, твой скрытый комментарий меня в досаду вводит вновь что в нем - гадаю безуспешно туплю в экран опять обломДенис ЛКакой именно скрытый?Василиса ОдинуЖЕ ОТКРЫЛСЯ. Где ты порадовать хотел но ввел в смущение старушку давно отвыкшую от делДенис ЛВидать у тебя промежуток не тот.))) . Ты в политике знаточка, я знаток по женским жопам Если задница зацепит, изучу под микроскопом.)))Василиса ОдинО, твой слог становится интереснее)))Денис ЛНу становится, а кули току, жопы милой так и нет Чтоб кольнуть в неё иголкой, вот и весь тебе ответ Хочешь, попке дам оценку, оценю её как друг? Австралийскую нацменку все полюбят, ну а вдруг? И понятней станет слоган, и внесём в неё мы ясность Буду очень я растроган, Вася, ты со мной согласна? )))Василиса ОдинЯ своей довольна опой: *рет исправно, зря не *сыт, а иголки - знает опыт - ну вопче не дефицит. Вот ума бы и талантов, и энергии чуток - а любовь в ответ приходит, если в мир ее несешьДенис ЛПопы милые скрывать, в наше время очень глупо Ведь мужик должен понять, разглядеть её под лупой. Ведь на что мужик летит, словно пчёлка на цветок На кого у нас стоит, Вася, поняла намёк? Тебе скажет всё жюри — «Вася, мяса больше жри» Если жопа с кулачок, мы исправим это дело Чтоб расшевелить стручок, поработаем над телом. Если попа как у хрюшки, я спою тебе частушки Зашевелится колбаска, вспомню Пушкина я сказки Мы её отфотошопим, ну как Вася, ты не против? Выщипаем волосинки, сдуем с жопы все пылинки, Отшлифую я наждачкой, станет мягкой как жвачка Мы достигнем совершенства, дам энергии чуток А иначе будет поздно и посыпется песок Чтоб идти по жизни с песней, жопу мы перепостим Жопы в мире нет чудесней, лайкнуть тебя поспешим Вспомнилась тут поговорка, и на сайте была терка Жопу не сравнить с Навальным, не пойми меня буквально Повернулась судьба тылом, не нагнётся он за мылом Он давно уже на зоне, задница его в законе Чтоб ему там не страдать, надо задницу продать Ты не будешь с ним довольна, не появится талант, Кто в политику ныряет тот не половой гигант. Не стоит его иголка, не нужна ему там тёлка Так что опыт твой херня, лучше выбирай меня, Мы разделим с тобой жопы, фифти-фифти пополам Вася, дам тебе любви я сразу целый килограмм Северова ”вау“ скажет, и свою нам тут покажет Вставит свои аргументы, — ”Укрепляю я цементом“ Так что скидывай ”клубничку“, Вася, жду тебя я в личке Мы раскрутим «Позитив», к жопе я приклею GIFВасилиса ОдинАх, ты , Диня, юморист - кушай мясо, кушай рис, кушай рыбку для мозгов, фрукты - для витаминОв делать гифки твой талант рифмы вот еще теперь открывают к счастью дверь в чем ты там еще гигант постепенно мы узнаем мы с тобой в игру играем фиги-финики срываем наслаждайся не спеша пусть поет твоя душа! а с тобой и мне веселья в упражненьях мозговых лучше чем хмельное зелье и цигарок дымовых мы раскурим фейки-байки побренчим на балалайке, пригласим всех в наш кружок пусть напишут свой стишок!Денис ЛАй да Василиса, ай да шалунья, я знаю какую рифму ты изначально хотела сделать, — кушай мясо, кушай ”РИС“, знаю я кокой ты... ***с.)))Василиса ОдинЗаинтриговал... И какую же? Мне вот ничего этакого в голову не приходит, что надо звездочками скрывать.)))Денис ЛО, забыла, неужели? В тему ту все прилетели Чтоб за яйца нас подвесить, бабьи ”за“ и ”против“ взвесить Кому кокушки почикать, надо только мышкой кликать Принесла с собой сачок, аж расширился зрачок Тема та была о бабах, ”дрис“ я был в тогдашних фразах. Назвала меня ты ”ДРИС“, даже рифма есть — Денис Пробежались аж мурашки, как кидала ты какашки Вспоминай, не будь брехлом, ведь нанэ проблем с бухломВасилиса ОдинНу, ты злопамятный... Дрис это просто недописанное "дристанул", сразу бы спросил... А то все помнишь и себя накручиваешь...Денис ЛНе злопамятный, а просто память хорошая. А твоё ”дристанул“ это разве красиво?Василиса ОдинНекрасиво, но тогда было в точку, потому и оставлено хотя и недописанным. Иногда некрасивое и даже матерное бывает очень уместным. Но это было тогда. А в сейчас это тащить не надо. Все бывает уместным по ситуации.Денис ЛПрикольно звучит — ”Это было тогда“. Женская логика.))) – Сколько вам лет? – Восемнадцать. – Но два года назад вы говорили тоже самое. – Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра другое. . Тогда замётано, в следующий раз буду уместней тебе целиться.)))АФАлександр ФишкинЭх, Элине бы член... Она бы всем показала [его]! )))Элина МорозоваПростите, размахивание членом не свидетельствует о большом уме))))Лариса КондаковаЭлин, ну не приходят на наш сайт умные мужчины, к сожалению.Василиса ОдинХорошо, хоть, что веселые заглядывают.)))Элина МорозоваЗато как спешат проиллюстрировать свой "ум" удивительными высказываниями.Лариса КондаковаМ-да, веселые, я бы сказала со своими приколами. На грани фола.Вера ФедороваПро широкие бедра знаю, что легче рожать, и это объяснимо. А вот про полные бёдра и ягодицы...что умнее дети будут... ха-ха-ха!😂😂😂СергейНаверное целлюлит из маминых ягодиц перетекает деткам в голову, от этого они умнее.Лариса КондаковаГоловной мозг на 90% состоит из жира. Как бы смешно это не звучало, но факт.СергейДа, но не тот жир что в ягодицах.Денис ЛНе бёдра а если таз широкий. Ребёнок же не из бедра вылупляется.)))Лариса КондаковаТело человека состоит из четырех видов тканей: эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной. Все органы состоят из них.Вера ФедороваТочно-точно! 😀Вера ФедороваНу пусть так)).Денис ЛЗначит пока я не сказал, раньше из бёдер вылуплялись? )))ирина Северова северова (гуляева)жир одинаковыйСергейВам лучше знать, у меня целлюлита нет.Вера ФедороваНу оговорился человек, так будешь теперь долбить? Доставляет удовольствие? Хм...Денис ЛВерунчик, только не дуйся как хомяк.)))Василиса ОдинКому целлюлит, а кому полезный строительный материал для нервных клеток. !Василиса ОдинК сожалению, нам на аватарке только лицо видно, а кто его знает, что там у Вас на самом деле есть на брюшке, например...)))СергейНеет, пуза у меня нет, не люблю, мешает когда работаю.Вера Федорова)))Денис ЛЯсен пень что огорчает, хомяки жрут много, а в пост надо от многого отказываться.)))Василиса ОдинА ты что, посты соблюдаешь?))Денис ЛТвои? Стараюсь.)))Вера ФедороваНу да, это тебе, батюшка, лучше знать))).Денис ЛМатушка, чавойта ты стала часто повторяться насчёт знаний?Вера ФедороваВозраст сказывается 😀.Денис ЛНифига, тебе же не 70-80, или нет? )))Вера ФедороваИли нет...или да 😀🥂🍒Денис ЛПочему?Василиса ОдинА про Васю Обломова успел соблюсти?Денис ЛКто такой?Василиса ОдинНе успел, значитца... А я тему накатала, где и знакомила с ним, а тему придушили вместе с уже разросшимися комментариями. Вася обломов радует очень неплохой музыкой и читает веселый рэп, иногда печальный, иногда - раньше - пел, точнее, спел одну песню, по которой его многие только и запомнили, "Еду в Магадан", есть и остросоциальные песни-начитки. Не знаю, правильно ли относить рэп к песням. Я и сама недавно только познакомилась с его творчеством и общественно-политическими взглядами, которые можно назвать оппозиционными, при этом, он не поддерживает Навального, хотя чисто по человечески жалеет и сочувствует выбранной им судьбе. Последнее из его интервью ЭХу - там он подробно рассказывает, что ему не нравится в политике группы Навального и почему их позицию считает слабой. А в моей теме был представлен его разговор с Николаем Солодниковым (ещенепознер) и был полный список деятелей культуры, упомянутых в разговоре с краткой характеристикой кто они такие. На мой взгляд, разговор был очень интересный, и Вас меня как человек заинтересовал Хотелось обратить на него внимание и обсудить, но увы. Здесь таких не любят. Сергей, например, считает Васю унылым гавном, но говорит, что тему прибил не он...Вера ФедороваПатамушта! 😀Денис ЛРэп читают а не поют, не люблю. И я фамилий таких не знаю, Навального просто чаще перетирали, вот он и известней. . Пишет пусть хоть квазимодо, мне важней души природа Хоть Навальный, хоть Обломов знаем эти мы симптомы Эти темы удаляют, лишь иуду прославляют Что бы не сказал он ЭХу, пидорасам не потеху Я на путинят забил, а в реале рожи бил Для меня важней Квачков, чтоб душить тех хомячков Ну а дальше как пойдёт, может в жизни он урод Может баба отказала, с кем бухал он у вокзала Если же с женой проблемы, то пусть режет себе вены. Пусть к тебе неровно дышат, на йух всех их посылай, Видать едет у них крыша, темы новые толкайВасилиса ОдинКвачков? Какое он имеет отношение к музыке и поэзии? Ты про этого Квачкова? https://www.youtube.com/watch?v=sepYqa2jFuIДенис ЛНикакое, ты тут упомянула про Навального, а я сравнил с Квачковым, он военный и с жёстким характером. Ещё Буданова ГЕРОЯ уважаю. Хоть его и лишили наград, но это лишь официально и медали это просто железки, сами героические поступки из истории уже не сотрёшь, люди его помнят. А из Навального политик как из меня папа римский, он всё равно никуда не пробьётся, таких как он тысячи, как например мы с тобой, идём в инет просто поболтать и лайкать жопы, он другое и другим лайкает.)))Василиса ОдинТак я упомянула Навального в контексте, что о нем говорил Вася. Противопоставлять его Квачкову - с какой стати? Ему 70 лет, он старше Путина. И ты послушай его речи... Он как раз против Пу агитирует, у него свои загоны. Ни про кого из упомянутых я не думаю как про кандидата в президенты. Я о другом хотела обсудить, не о политике.Денис ЛСталин ваще мёртв, его же вспоминают.)))Денис ЛНазвание одно, а в статье совсем другое.))) Эля наверно одновременно на разных сайтах темы выкладывала и перепутала, у меня было такое. Гаечка потом исправила.)))Элина МорозоваНе поняла юмора.Комментировать
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