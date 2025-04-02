WSJ: США договариваются о высылке мигрантов в Африку и Восточную Европу

Администрация американского лидера Дональда Трампа договаривается со странами Азии, Африки, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о принятии этими странами депортируемых из Штатов нелегальных мигрантов.
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