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WSJ: США договариваются о высылке мигрантов в Африку и Восточную Европу

WSJ: США договариваются о высылке мигрантов в Африку и Восточную Европу

Администрация американского лидера Дональда Трампа договаривается со странами Азии, Африки, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о принятии этими странами депортируемых из Штатов нелегальных мигрантов.

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