Байден чуть не упал во время спуска по трапу самолета в Детройте

Президент США Джо Байден вновь потерял равновесие во время спуска по трапу воздушного судна.Лидер Соединённых штатов Америки Джо Байден часто теряет равновесие, спотыкается, падает, ударяется и теряется в пространстве.
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