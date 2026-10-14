ФСБ: «баталхаджинцы» вооружили террористов, напавших на «Крокус сити холл»

Федеральная служба безопасности России сообщила, что члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»* («баталхаджинцы») обеспечили террористов автоматическим оружием и боеприпасами перед нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в 2024 году.