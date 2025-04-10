«Ъ»: сирийская диаспора добивается смены посла Сирии в Москве аль-Джафари

Сирийская диаспора добивается отзыва в Дамаск посла Сирии в Москве Башара аль-Джафари, которого якобы уже уведомили о необходимости сложить полномочия и прибыть на родину, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.