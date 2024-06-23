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Обзор матча Шотландия — Венгрия, группы A на Евро 2024, 23.06.2024

Сборная Венгрии обыграла Шотландию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы А, которая проходила в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу венгерской команды.

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