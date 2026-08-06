Нескучные техно...
СайтЛента технологий
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нескучные технологии

322 подписчика

Использование «умной» Siri не будет бесплатным

Использование «умной» Siri не будет бесплатным

Apple недавно подтвердила то, что уже было заложено в мелком шрифте пользовательских соглашений: активное использование расширенных функций Siri, основанных на искусственном интеллекте, скоро перестанет быть полностью бесплатным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии