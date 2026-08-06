Использование «умной» Siri не будет бесплатным

Apple недавно подтвердила то, что уже было заложено в мелком шрифте пользовательских соглашений: активное использование расширенных функций Siri, основанных на искусственном интеллекте, скоро перестанет быть полностью бесплатным.
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