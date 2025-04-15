Отряд российских кораблей прибыл в бангладешский порт Читтагонг

Российские корабли в составе корвет «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» совершили деловой заход в порт Читтагонг Республики Бангладеш, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).
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