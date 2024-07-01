Высоцкая впервые за долгое время вышла в свет с Кончаловским — помолодел лет на 20

Супруги появились на торжественном мероприятии. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский СоцсетиЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский редко посещают светские мероприятия, а на красных дорожках их не видели уже давно.
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