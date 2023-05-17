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Мирошник после призыва Макрона открыть на Украине центры лечения психических расстройств предложил поместить туда Зеленского

Мирошник после призыва Макрона открыть на Украине центры лечения психических расстройств предложил поместить туда Зеленского

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник после призыва французского лидера Эммануэля Макрона открыть на украинской территории центры лечения психических расстройств предложил поместить туда президента страны Владимира Зеленского, а также команду действующего главы государства.

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