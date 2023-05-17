Мирошник после призыва Макрона открыть на Украине центры лечения психических расстройств предложил поместить туда Зеленского

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник после призыва французского лидера Эммануэля Макрона открыть на украинской территории центры лечения психических расстройств предложил поместить туда президента страны Владимира Зеленского, а также команду действующего главы государства.
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