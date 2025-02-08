Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 50 процентов

GIE: Запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 49,99 % Совокупные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Европейского союза (ЕС) опустились примерно до 49,99 процента от их суммарной вместимости.
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