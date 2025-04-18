Как СМЕРШ работал

К годовщине образования легендарного органов контрразведки "Смерш" Центр общественных связей ФСБ подготовил к публикации рассекреченные документы о работе сотрудников Управления контрразведки "Смерш" 4-го Украинского фронта Красной Армии по розыску агентуры немецкой военной разведки.
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