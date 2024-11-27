«Юве» выставил против «Виллы» самый молодой состав в ЛЧ среди итальянских клубов – 24 года и 142 дня. Побили рекорд «Милана»

«Астон Вилла» принимает туринский клуб (0:0, второй тайм) в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. 24 года и 142 дня – средний возраст игроков «Ювентуса» в этом матче, что является рекордом среди всех итальянских команд в истории Лиги чемпионов.