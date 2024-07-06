Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка

Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Вооруженных сил Украины Мартыновка, который находится в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
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