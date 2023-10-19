Школу на Советской сдадут только в следующем году

В ходе публичных слушаний по проекту бюджета Забайкальского края на ближайшие три года, и. о. зампреда правительства края по строительству Игорь Дубровин объявил о переносе сроков сдачи школы на улице Советской в Чите.
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