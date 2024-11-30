❄️ Доставка снега санями: Дед Мороз пообещал удивить крымчан в новогодние праздники Синоптики сомневаются, а волшебники обещают сделать новогодние праздники в Крыму особенными.
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❄️ Доставка снега санями: Дед Мороз пообещал удивить крымчан в новогодние праздники Синоптики сомневаются, а волшебники обещают сделать новогодние праздники в Крыму особенными.