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Приметы в Рождественский мясоед

Сегодня, 10 января  — Домочадцев день или Рождественский мясоед.  Рождественским мясоедом этот день назвали по той причине, что в старину с этого праздника разрешалось употреблять в пищу мясо, вплоть до следующего Поста, который называется Великим.

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