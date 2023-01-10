Приметы в Рождественский мясоед

Сегодня, 10 января — Домочадцев день или Рождественский мясоед. Рождественским мясоедом этот день назвали по той причине, что в старину с этого праздника разрешалось употреблять в пищу мясо, вплоть до следующего Поста, который называется Великим.
Сегодня, 10 января — Домочадцев день или Рождественский мясоед. Рождественским мясоедом этот день назвали по той причине, что в старину с этого праздника разрешалось употреблять в пищу мясо, вплоть до следующего Поста, который называется Великим.
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