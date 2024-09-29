«Ветераны России» просят присвоить Мадянову звание Народного артиста посмертно

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросили Министерство культуры присвоить Роману Мадянову, заслуженному артисту России, звание Народного артиста посмертно, мол и вклад в искусство велик, и патриот, а кроме того — помогал жителям Донбасса.
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