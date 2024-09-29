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«Ветераны России» просят присвоить Мадянову звание Народного артиста посмертно

«Ветераны России» просят присвоить Мадянову звание Народного артиста посмертно

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросили Министерство культуры присвоить Роману Мадянову, заслуженному артисту России, звание Народного артиста посмертно, мол и вклад в искусство велик, и патриот, а кроме того — помогал жителям Донбасса.

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