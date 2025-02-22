Трофейная техника НАТО выставлена для участия в форуме «Защитник Отечества» в Хабаровске

Установлено семь единиц бронированной техники различного назначения - это машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, тяжелая бронемашина Cougar, два бронетранспортера International MaxxPro, бронетранспортеры M 113 и БТР-4 «Буцефал».
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