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В рамках глобалистского форума в Давосе Владимир Зеленский провёл встречу с главой американского банка JP Morgan Джейми Даймоном, в ходе которой обсуждались планы по “восстановлению” Украины.

В рамках глобалистского форума в Давосе Владимир Зеленский провёл встречу с главой американского банка JP Morgan Джейми Даймоном, в ходе которой обсуждались планы по “восстановлению” Украины.

ФОТО: EMIN KULIYEV/SHUTTERSTOCK.COM КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ ФИЛИАЛ УОЛЛ-СТРИТ НА ПЕТРОВКЕ: БАНКИ США ПРОДОЛЖАЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА РУССКОЙ КРОВИ В рамках глобалистского форума в Давосе Владимир Зеленский провёл встречу с главой американского банка JP Morgan Джейми Даймоном, в ходе которой обсуждались планы по “восстановлению” Украины.

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