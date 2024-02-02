ФОТО: EMIN KULIYEV/SHUTTERSTOCK.COM КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ ФИЛИАЛ УОЛЛ-СТРИТ НА ПЕТРОВКЕ: БАНКИ США ПРОДОЛЖАЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА РУССКОЙ КРОВИ В рамках глобалистского форума в Давосе Владимир Зеленский провёл встречу с главой американского банка JP Morgan Джейми Даймоном, в ходе которой обсуждались планы по “восстановлению” Украины.