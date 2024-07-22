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Закон, порядок, государство

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Штурмовики группировки войск «Восток» на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Штурмовики группировки войск «Восток» на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны или навести артиллерию.

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