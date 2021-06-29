Почему Гайдай не хотел снимать троицу хулиганов и другие интересные факты о комедии про приключения Шурика

Я Елена КиноПочему Гайдай не хотел снимать троицу хулиганов и другие интересные факты о комедии про приключения Шурика Прошлым летом комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» отпраздновала юбилей – ей исполнилось 55.Вернуться к статье165НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ОсиповаНаизусть, наверное, знаю! Но каждый раз с огромным удовольствием пересматриваю! Не представляю сейчас других актёров в ролях главных героев. Ну, это как всегда. Кажется, что все на своём месте и лучше придумать нельзя. Я Елена Ирочка, Монрепо в реальном времени:-))) Выборг тебе привет передаёт)))Ирина ОсиповаЛеночка! Спасибо!!!!! И от меня Выборгу привет!!!! Так интересно, что там сейчас! Выбери уж времечко - покажи! Мы в прошлом году были в Выборге, но, как обычно (не по моей воле) - не до Монрепо. А в этом году - не знаю. Конечно, в голове прокручиваю планы и строю маршруты. Но не раньше, чем в августе. И от многих факторов зависит. Но если уж доберёмся до Выборга, то Монрепо посетить надо обязательно.Наталья ДавыдоваСПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!1Ирина ОсиповаНаташа, я тебя обманула - есть утята на Патриках. Лебедят нет, а утята есть. Щас с телефона фотку прикреплю. Правда, далеко. Там всё перекопали-перелопатили, все памятники куда-то вывезли. И вокруг пруда травы насадили и ленточками перегородили - близко не подойдёшь.Ирина Осипова!Ирина Осипова!Наталья ДавыдоваИнтересно,чем им памятники помешали????????Наталья ДавыдоваХорошо,что утятки вылезти на берег могут!!!!!Ирина ОсиповаОй, да они там всё перелопатили, забором всё огородили. То вообще пройти нельзя было, теперь хоть краешком можно. Не знаю, чего они там ковыряются. Надеюсь, что памятники вернут на место, когда закончат ковыряться. Наташ, вообще не могу смотреть на весь этот ужас!!!! Когда-нибудь Москву затапливало? Да, были ливни, и на отдельных улицах вода поднималась и тут же уходила. Теперь этот ... (слов цензурных нет!) убрал все ливники - трубы большого диаметра. Вместо них укладывают какую-то фигню - для частных домов - 10 см глубиной и шириной. И неудивительно, что затапливает. У нас вокруг дома вообще ни одной сливной решётки не осталось. А я помню, где они были, и их было много. Не заливает, но лужа глубокая и большая стоит со стороны сквера. С других сторон по лестницам вниз стекает. А утята уже большие, размером почти с маму-утку. Не знаю, как они маленькие выбирались на берег. Там домик посередине, может, они маленькие там отдыхали? И поэтому я их не видела. А подросли - выпрыгивают. По всему периметру пруда бордюр, хоть и невысокий. Ох, везде у нас бордюры... скоро, наверное, и в квартирах у нас начнут бордюры класть...Наталья ДавыдоваДа ненавидит он Москву,гробит её со страшной силой,ой,я его по телеку видеть не могу,так и хочется в морду дать. одни баксы в мозгахИрина ОсиповаА смотри что он у нас-то делает! Почти от "трёшки" и до м. Краснопресненская - бульвары! Будь ему неладно!!!!! У нас тут и без того пробка хроническая стоит даже ночью, а он улицу сузил в 2 раза! Сколько там полос у твоего дома? 8, кажется, если не 10. И все они резко в 2 перейдут. Ну, да, конечно, люди будут туда-сюда по бульварам гулять, "воздухом дышать". Только он хоть в курсе, что пробка будет стоять на протяжении всех этих бульваров? А автомобиль в пробке в 2 раза больше выхлопа даёт, во всяком случае, с коробкой автомат. Какой уж тут свежий воздух? А плевать! Ведь на этих бульварах столько можно бордюров и плитки наложить! Да ещё жутких деревьев понатыкать. Кстати, говорят, они по 150-300 тысяч (!) рубликов за штуку! А их вон уже сколько по Москве понатыкали, вырубив наши любимые липы, клёны и каштаны.Наталья ДавыдоваУ нас по Демьяна Бедного уменьшил дорогу с 4-х полос до двух,даже полторы,зато сделал карманы для стоящих машин,сделал широкие тротуары(ведь народу как на Красной площади),скорые,около поликлиники,развернуться не могут,вот так,я не водитель,но я в шоке!!!!!!!!!!!!!Ирина ОсиповаРаз уж он проезжую часть сужает (хотя все правители чуть ли не с Ивана Грозного её расширяли), то делал бы велодорожки, огороженные БОРДЮРОМ - вот тут бордюр как раз и нужен - самокатчик или велосипедист физически не сможет выехать ни на проезжую часть, ни на тротуар. И сам под машину не попадёт, и пешехода не собьёт. Так нет же! Давай всё в кучу смешаем - кони (пардон, самокаты), люди... У вас там, наверное, потише, а у нас тут на Садовом ходить страшно! Что толку от этих широченных тротуаров, когда по ним на бешеных скоростях велосипеды-самокаты носятся - на 90-95% разносчики? Велодорожка в Марселе - бордюр очень даже кстати.Наталья ДавыдоваОх,Ириша,мне так жалко Москву......Астон МартинКлассная статья !Комментировать
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