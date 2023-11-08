Лавров: санкции против России никуда не денутся даже в отдаленной перспективе

Санкции западных стран в отношении России никуда не денутся даже в отдаленной перспективе. Так глава Министерства иностранных России Сергей Лавров оценил вероятность снятия ограничений с Российской Федерации, передает ТАСС.
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