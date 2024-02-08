Русская весна
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Русская весна

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«Верните Псаки»: пресс-секретарь Байдена довела американцев

«Верните Псаки»: пресс-секретарь Байдена довела американцев

Зрители американского телеканала Fox высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой.

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Комментарии
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Константин Самарин
Видимо, пресс-секретарей в Белый Дом намеренно приглашают из приюта для умственно-отсталых.
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15 час.
Валентин Воробьев
У Псаки хоть извилина размером в один псак, а у той Карин Ж-Пьер псаков в уме ноль.
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9 час.
Вик Норд
Молитесь,не молитесь...,бог то с русскими!
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2 час.

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