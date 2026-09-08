Завтра похолодание до +8 ночью и до +20 днём. Ветер ослабеет.

Завтра похолодает до +8 ночью, а днём максимум +20. Что ещё необычного принесёт погода? Переходите читать!Сегодня, 8 сентября, дневная температура воздуха составляет +16 градусов.
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