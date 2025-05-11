Над будущим СТАЛИН-ЦЕНТРОМ водрузили огромный советский флаг. Фото, видео

На 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне над строящимся зданием СТАЛИН-ЦЕНТРА на Бору Нижегородской области было торжественно водружено знамя СССР - огромное красное полотнище подняли на шестиметровый флагшток на смотровой площадке.
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