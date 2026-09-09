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Аферистка из чата знакомств развела парня на деньги и довела до нервного срыва

Аферистка из чата знакомств развела парня на деньги и довела до нервного срыва

РЕН ТВ Россиянки все чаще массово попадают в лапы любовных аферистов через сайты знакомств. Жертвами изощренной схемы обмана стали уже десятки искательниц женихов.

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