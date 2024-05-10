Указом Владимира Путина русский народ официально признан государствообразующим в России

ВЧ

Владимир Черноморский

А где указ о мигрантах, о визах и выдворении в течении 10 дней, у тех, у кого они отсутствуют, как сделали в Турции, этот закон нужен еще вчера, местные россияне уже кричат об этом, чтобы остановить геноцид, почему о нем не слышим и не видим ничего, единая Россия против него, почему забыли о конституции, о защите прав и свобод Россиян. Где всё это, очередное замыливание ситуации, которая уже угрожает порядку и безопасности жителей в стране ?! Нужны реальные меры, и закон, а не общие слова ни о чём, выводов после Крокуса так и не сделали, пусть депутаты посмотрят в глаза родственникам погибших и расскажут, почему воз и ныне там ?! Прошло более 40 дней,что самое интересное, выгодные законы для себя, депутаты принимают в течении недели. Что стало с властью, они думают, что их это не коснется, они будут в первых рядах пострадавших