При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Белгородская область подверглась очередным атакам украинских беспилотников. Один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщил оперативный штаб региона.
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