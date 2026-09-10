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При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Белгородская область подверглась очередным атакам украинских беспилотников. Один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщил оперативный штаб региона.

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