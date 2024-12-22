Власти Перми анонсировали новинки зимнего туризма: Что и где можно будет посмотреть

Пермские власти рассказали, куда можно сходить на новогодних каникулахИ.о. министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин рассказал, что в предстоящие новогодние каникулы жители Перми смогут посетить городские и краевые экскурсии.
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