А разговоров-то было! Великая комета 2024 года Цзыцзиньшань-ATLAS или шоу, которое не состоялось, а мы снова не умерли. Делюсь наблюдениями

﻿﻿Прежде чем ознакомиться с материалом, настройтесь на нужную волну, включив правильную музыку: СМИ окрестили комету «Кометой века» в ее отсутствие, и астрономы делали ставку на яркость, делая прогнозы на ее пике: то -2 звездной величины, а затем -5, в некоторых источниках была даже -8 звездной величины.