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Спорт Уик-Энд

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Третья победа на старте. Двадцать сэйвов вратаря гостей не помешали «Зениту» одолеть задиристого соперника

Третья победа на старте. Двадцать сэйвов вратаря гостей не помешали «Зениту» одолеть задиристого соперника

ГАНДБОЛ. Чемпионат России. Мужчины«Зенит» - «Динамо-Сунгуль» - 25:23 (14:13) «Зенит»: Михайлов, Шаров.

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