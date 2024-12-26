Россиянам рассказали, как правильно распорядиться 13-ой зарплатой

Об этом сообщила эксперт Дарья Андрианова Как эффективнее распорядится новогодней премией, в интервью радио Sputnik рассказала заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.
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