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Специалисты из Саудовской Аравии рассказали о пользе кокосового масла в похудении

Эксперты из Саудовской Аравии поделились эффективным способом похудеть и уменьшить объем талии. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей со ссылкой на издание Al Jamila.

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