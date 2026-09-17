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Новости Тамбова

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На 27 заправках Тамбовской области утром 17 сентября не продавали топливо

На 27 заправках Тамбовской области утром 17 сентября не продавали топливо

Фото: нейросети Число работающих АЗС немного увеличилось, однако полный ассортимент остался только на 143 станциях.

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