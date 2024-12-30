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Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Сборная Канады сыграет со «Штраубингом», «Давос» против «Фрибура»

Кубок Шпенглера 1/2 финала Сборная Канады – Штраубинг Германия – 17:15 В составе сборной Канады в основном выступают представители АХЛ и швейцарской лиги.

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