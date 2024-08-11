Галкин* обратился к российским звездам из-за ситуации в Курской области

В Госдуме ответили на критику со стороны артиста в адрес коллег. В ответ на обвинения в отказе поддерживать жителей Курской области со стороны российских СМИ юморист Максим Галкин* опубликовал видеообращение к российским артистам, в котором высказал свое мнение по ситуации в регионе.